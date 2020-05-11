Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

День Победы: Что он означает для украинцев ►

11 мая 2020, 19:46

День Победы: Что он означает для украинцев ►

Большинство украинцев воспринимают дату 9 мая как личную, ведь почти у каждого в семье кто-то погиб во Второй мировой.

С 2015 года Украина отмечает 8 мая как День памяти и примирения. В Украине прошла волна декоммунизации, в то время как в России и на неподконтрольной территории происходит обратный процесс. В Донецке и Луганске группировки «Л/ДНР» объявили о временном возвращении областным центрам их старых названий Ворошиловград и Сталино.

По обе стороны линии соприкосновения можно встретить упоминание об акции «Бессмертный полк».

По данным опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива 51% опрошенных не знают об этой акции, еще 12% знают о них, но относятся к ним отрицательно. Знают и позитивно относятся 18%, знают и относятся нейтрально - 12%.

ТЕГИ

Прочее
9 мая день победы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:05
Житель Горловки получил осколочное ранение
14:20
Группировка «ЛНР» заявила о 275 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории
13:30
«ЛНР» решила снять некоторые ограничения в большинстве городов
13:05
КПВВ на Донбассе останутся закрытыми после 22 мая
10:26
«ДНР» сообщила о 3 новых случаях коронавируса. Всего — 184
14:11
9 мая в Донецке. Репортаж из города ►
11:46
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в селе под Донецком
10:30
В «ДНР» заявили о новом случае заражения коронавирусом
15:11
Медики в «ДНР» рассказали о ранении пяти мирных жителей в Саханке. Среди них — двое детей
13:11
Вооруженные боевики не выпускали патруль СММ после запуска беспилотника под Горловкой
10:10
«ДНР» заявила о 180 случаях COVID-19
21:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:56
Двое гражданских погибли и 9 были ранены в ОРДЛО за неделю. В ООН обратились к штабу ООС
16:56
Минреинтеграции узнало о заболевшем COVID-19 сотруднике ФСБ в Донецке
16:33
Красный крест отправил помощь для борьбы с коронавирусом в Донецк и Луганск
все новости
19:46
День Победы: Что он означает для украинцев ►
18:18
В Авдеевке в результате обстрела повреждена крыша жилого дома
17:39
Кабмин изменит механизм начисления надбавок медикам, работающим с больными COVID-19
16:40
Зеленский прокомментировал задержку выплат надбавок медикам
16:12
Россия завершает период нерабочих дней с 12 мая. Он длился более 6 недель
16:05
Житель Горловки получил осколочное ранение
15:41
Кабмин выделил 6 млрд грн безработным в рамках борьбы с коронавирусом
15:14
Экология во время коронавируса: что делать с использованными масками ►
14:20
Группировка «ЛНР» заявила о 275 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории
13:30
«ЛНР» решила снять некоторые ограничения в большинстве городов
13:05
КПВВ на Донбассе останутся закрытыми после 22 мая
12:32
Три авиакомпании собираются возобновить рейсы из Украины к концу мая
11:46
С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного транспорта
11:12
В России уже более 2000 смертей от коронавируса. Страна на 3 месте в мире по числу заболевших
10:26
«ДНР» сообщила о 3 новых случаях коронавируса. Всего — 184
все новости
ВИДЕО
День Победы: Что он означает для украинцев ►
11 мая, 19:46
Экология во время коронавируса: что делать с использованными масками ►
11 мая, 15:14
9 мая в Мариуполе. Перепалки у здания полиции и автоколонна в краске ►
10 мая, 14:44

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция