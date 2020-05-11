День Победы: Что он означает для украинцев ►

Большинство украинцев воспринимают дату 9 мая как личную, ведь почти у каждого в семье кто-то погиб во Второй мировой.



С 2015 года Украина отмечает 8 мая как День памяти и примирения. В Украине прошла волна декоммунизации, в то время как в России и на неподконтрольной территории происходит обратный процесс. В Донецке и Луганске группировки «Л/ДНР» объявили о временном возвращении областным центрам их старых названий Ворошиловград и Сталино.



По обе стороны линии соприкосновения можно встретить упоминание об акции «Бессмертный полк».



По данным опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива 51% опрошенных не знают об этой акции, еще 12% знают о них, но относятся к ним отрицательно. Знают и позитивно относятся 18%, знают и относятся нейтрально - 12%.