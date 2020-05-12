Штаб зафиксировал 6 обстрелов на Донбассе за минувшие сутки

За минувшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивалось, что обстрелам подвергались позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Как сообщается, потерь с украинской стороны не было.



Как сообщается, боевики обстреляли позиции у Павлополя, Авдеевки, Красногоровки, Старогнатовки, Крымского, Пивденного.



В свою очередь Объединенные силы открывали огонь в ответ.



По данным украинской разведки, военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух боевиков.



С начала текущих суток боевики вели по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. При этом потерь среди украинских военных нет, подытожили в штабе.