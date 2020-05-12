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В ходе обстрела в районе Крымского получил ранения боец ВСУ

12 мая 2020, 09:00

В ходе обстрела в районе Крымского получил ранения боец ВСУ

В ходе обстрела в районе поселка Крымское Луганской области из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один военнослужащий операции Объединенных сил получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что раненого доставили в медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

«Подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали боевикам достойный отпор. Потери противника уточняются», — отметили в штабе.

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