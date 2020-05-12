В ходе обстрела в районе Крымского получил ранения боец ВСУ

В ходе обстрела в районе поселка Крымское Луганской области из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один военнослужащий операции Объединенных сил получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отмечается, что раненого доставили в медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.



«Подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали боевикам достойный отпор. Потери противника уточняются», — отметили в штабе.