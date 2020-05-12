Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 22 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая. Об этом он сообщил в эфире программы «Сніданок з 1+1».



«Сегодня мы говорим о том, что официально карантин в стране действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен», — отметил Шмыгаль.



Также премьер отметил, что пока что речь не идет о конкретных датах.



«Сегодня трудно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количественному соотношению заболевших к тех, кто уже болеет», — сказал он.



Премьер добавил, что на нынешнем этапе трудно прогнозировать, когда в стране восстановят городское и междугороднее транспортное сообщение, однако он надеется, что это удастся сделать раньше середины лета.



4 мая Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.



По состоянию на утро 12 мая в Украине выявлено 16 023 случая заболевания коронавирусом. Из них 3 373 пациентов выздоровели, а 425 — умерли.