НАБУ закрыло одно из дел в отношении Грымчака

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него, открытое по статье о служебном подлоге. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«Дело, открытое НАБУ против меня по ст. 366 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления», — написал Грымчак.



Также экс-чиновник сообщил, что возглавил международное юридическое агентство, специализирующееся на освобождении захваченных украинцев.



«С сегодняшнего дня я начал работать руководителем в международной юридической агентства. Компания предоставляет услуги в юридической сфере как на территории Украины, так и за рубежом. Сфера узкая: освобождение захваченных украинцев», — написал Грымчак.



По словам адвоката Грымчака Татьяны Матяш, дело касается недостоверного декларирования. Это статья 366-1 УК Украины, а не 366, как указал бывший чиновник.



«Это дело — о недостоверном декларирование его расходов. У его жены был кредит на авто. Авто украли, а страховая компания обанкротилась. И не оплатила страховку. Более десяти лет жена не знала о том, что этот кредит еще за ней числится. И он тоже об этом ничего не знал», — сказала она в комментарии LB.ua.



Грымчак также находится под ночным домашним арестом по другому уголовному делу — о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в размере 1,1 млн долларов.