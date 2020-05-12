В Лисичанске митингуют предприниматели

В Лисичанске на митинг вышли десятки предпринимателей непродовольственных товаров с требованием возобновить работу рынка. Об этом сообщает «Суспiльне Донбас».



Предприниматели собрались у закрытых ворот Центрального рынка, а после перекрыли дорогу. За ситуацией следят представители правоохранительных органов.



По состоянию на 12 мая рынок не открыли из-за несоответствия нормам, которые были выдвинуты по отношению к работе рынков.

29 апреля на заседании Кабмина было принято решение о возобновлении работы продовольственных рынков при условии соблюдения санитарных норм.