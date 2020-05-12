В ВСУ выявили пять новых заболевших коронавирусом

Пять новых случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки. Об этом этом сообщает Командование медицинских сил.



Всего в рядах ВСУ на данный момент зафиксировано 45 заболевших. Еще 55 человек выздоровели и двое умерли.



На изоляции продолжают находится 274 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайших 3 суток — 39 человек.

По состоянию на утро 12 мая в Украине всего выявлено 16 023 случая заболевания коронавирусом. Из них 3 373 пациентов выздоровели, а 425 — умерли. За сутки зафиксировано 375 случаев болезни.