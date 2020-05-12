Зеленский: Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина

Президент Владимир Зеленский считает, что нынешние показатели заболеваемости коронавирусом позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в Украине. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания, передает пресс-служба главы государства.



«Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса», — заявил Зеленский.



В ходе совещания министерство здравоохранения сообщило, что уменьшается количество больных, которые обращаются с пневмонией.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантина, хотя и с послаблениями. Участники совещания обсудили меры, которые принимают другие страны для безопасного выхода из карантина, а также возможные этапы смягчения ограничений в Украине.



Также сообщается, что в Украине уже работает 569 продуктовых рынков.

По состоянию на утро 12 мая в Украине всего выявлено 16 023 случая заболевания коронавирусом. Из них 3 373 пациентов выздоровели, а 425 — умерли. За сутки зафиксировано 375 случаев болезни.