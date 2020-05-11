Пресс-секретарь Путина сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил «РИА Новости», что заболел коронавирусом и находится в больнице.



В комментарии ТАСС он заявил, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад.



Супруга Пескова Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что она также госпитализирована с коронавирусом.



«Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы», — отметила Навка.

По состоянию на утро 12 мая в России выявлено 232 243 случая заболевания коронавирусом, в том числе 10 899 случаев за прошедшие сутки.



30 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что заболел коронавирусом.