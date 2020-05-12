Шмыгаль обсудил с Меркель Донбасс, реформы и коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время сегодняшних переговоров в видеоформате обсудили ситуацию на Донбассе, процесс реформ и противодействие коронавирусу. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.



По словам Зайберта, главы правительств Украины и Германии обменялись мнениями о двусторонних экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации в сфере безопасности на востоке Украины.



«Канцлер пообещала премьер-министру и в дальнейшем предоставлять немецкую поддержку курса реформ, особенно в сферах децентрализации, энергетики, судебной реформы и борьбы с коррупцией», — отметил спикер немецкого правительства.



Шмыгаль со своей стороны заверил, что украинское правительство будет продолжать курс на проведение реформ «в тесном согласовании с ЕС и МВФ», отмечается в сообщении.



Меркель и Шмыгаль также обсудили меры по сдерживанию пандемии коронавируса. «Канцлер пообещала изучить возможную поддержку в борьбе с этим кризисом», — сказал Зайберт.



В пресс-службе напомнили, что Германия является одним из ключевых торговых партнеров Украины, взаимный торговый оборот составил в 2019 году 7,8 миллиарда евро. В Украине ведут бизнес около 2 тысяч немецких фирм. С 2014 года Германия выделила Украине в общей сложности 1,2 миллиарда евро в качестве поддержки.

Переговоры в видеоформате между Меркель и Шмыгалем были запланированы на 20 апреля, но в итоге их перенесли на более позднюю дату «из соображений планирования».