На Донетчине уже пять месяцев расследуют дело о полицейских, которые избили мужчину

В Краматорске трех работников главного управления Национальной полиции в Донецкой области подозревают в превышении полномочий. Всем троим вручено подозрение по части 2 статьи 365 (умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые сопровождались насилием) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Расследуется инцидент, который произошел 2 января в Святогорске.



«На транспортной остановке между правоохранителями и жителем Лимана возник конфликт, в ходе которого полицейские нанесли несколько ударов по лицу и туловищу потерпевшего, нанеся ему многочисленные телесные повреждения в виде ссадин головы и спины», - говорится в сообщении.



Досудебное расследование продолжается, отмечают в прокуратуре. Решается вопрос об отстранении сотрудников полиции от занимаемых должностей.