Житель Славянска заболел коронавирусом

В Славянске Донецкой области медики подтвердили инфицирование еще одного жителя города. Заболевшим оказался мужчина среднего возраста, который не был в последнее время в дальних поездках.



«Поскольку его состояние удовлетворительное, госпитализации не было. Больной самоизолирован», - сообщили в пресс-службе городского совета Славянска.



По информации департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, днем 12 мая в области было зарегистрировано 100 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 4 детей. Среди заболевших было двое жителей Славянска.

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