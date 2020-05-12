К вечеру на Донетчине известно о двух новых случаях заболевания COVID-19. Всего — 102

В Славянске выясняют, как мог заразиться коронавирусом местный житель, о заболевании которого стало известно 12 мая. К вечеру появилась информация о еще одном пациенте.



В Константиновском районе положительный результат ПЦР-исследования на наличие коронавируса получила 54-летняя женщина, которая вернулась из России. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.



«Статистика заболеваемости на этот час следующая: с начала объявления карантина зафиксировано 102 случая заболевания. Из них 3 завершились летально, 26 пациентов выздоровели, 73 продолжают лечение», — написал Кириленко в Telegram.



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