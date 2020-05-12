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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости вторника

12 мая 2020, 23:29

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости вторника

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 12 мая в Украине выявлено 16 023 случая заболевания коронавирусом. Из них 3 373 пациентов выздоровели, а 425 — умерли. За сутки зафиксировано 375 случаев болезни. За 11 мая 85 человек выздоровели, а 17 — скончались.

Пять новых случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Вооруженных силах Украины за 11 мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров намерен продлить карантин после 22 мая.

По информации департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, 12 мая на подконтрольной территории области зарегистрировано 102 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 4 детей. В Славянске выясняют, как мог заразиться коронавирусом местный житель, о заболевании которого стало известно 12 мая. К вечеру появилась информация о еще одном пациенте – заболела жительница Константиновского района.

Заболевших коронавирусом в Свято-Успенской Святогорской лавре не зарегистрировано. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки. За минувшие сутки было подтверждено 15 новых случаев болезни. Из общего числа заболевших 27 человек уже выписаны, пятеро — умерли. На лечении остаются 167 человек.

Общество

В 2020 году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма, расширился до 91 университета.

Боевые действия

Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области с вечера 8 до вечера 9 мая. Также в эти дни Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского.

Дорожный рабочий пострадал при подрыве на, как предполагается, танковом фугасе в подконтрольном группировке «ЛНР» городе Брянка.

Группировка «ДНР» заявила, что в поселке Старомихайловка пострадала мирная жительница, которая пыталась потушить пожар в доме после обстрела.

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