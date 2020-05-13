На Донбассе был ранен украинский военный при обстреле

За минувшие сутки на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики использовали оружие запрещенные Минскими договоренностями — минометы калибров 120-мм и 82-мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



20-мм и 82-мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Огонь велся по позициям украинских военных у Павлополя, Старогнатовки, Опытного, Крымского, Луганского.



Согласно сводке, украинские военные открывали ответный огонь. По данным украинской разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских наёмников.



С начала текущих суток у Гнутово зафиксирован огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, который велся в сторону позиций ООС. Потерь среди украинских военных сегодня нет.



Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.