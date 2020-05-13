На Донбассе снова обстреливали беспилотники ОБСЕ

Беспилотники миссии ОБСЕ 11 мая подверглись обстрелу во время полета над селом Новолуганское Донецкой области и подконтрольного группировке «ЛНР» поселком Криничное. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Над районами около н. п. Новолуганское (подконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 5 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1,3 км к юго-западу. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА СММ, пролетавшего примерно в 1,3 км к юго-западу от местоположения патруля миссии», — говорится в отчете.



Во время полета беспилотника малого радиуса действия над районами около

н. п. Криничное наблюдатели слышали 7 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1,6 км к западо-юго-западу.



Отмечается, что в обоих случаях команда миссии благополучно приземлила аппараты.