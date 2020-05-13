На Луганщине в ходе обстрела получил ранение украинский военнослужащий

В зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области в ходе обстрела получил ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.



«Вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил на луганском направлении», — говорится в сообщении.



Раненный был доставлен в медицинское учреждение и получил надлежащую помощь.



Отмечается, что подразделения операции Объединенных сил открыли огонь в ответ с применением штатного вооружения.



Ранее в штабе сообщили о ранении украинского военного за минувшие сутки.