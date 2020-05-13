В Мариуполе на меткомбинате погиб рабочий, еще один - в реанимации

В Мариуполе на ЧАО «МК "Азовсталь"» в результате обрыва подвесного механизма один рабочий погиб, еще один — госпитализирован. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на свой источник.



«По информации анонимных источников, в конвертерном цехе из-за сильного ветра оборвалась люлька. В результате пострадали два человека. Мастер погиб на месте и его долгое время не могли снять с высоты, а работник — получил серьезные травмы и был госпитализирован», — говорится в сообщении.



В пресс-службе Центрального отдела полиции факт происшествия подтвердили. На место выехала следственно-оперативная группа. Причины аварии устанавливаются.



Также правоохранители сообщили что ночью, около 2:30, на заводе «Азовсталь» был еще один несчастный случай — мужчина получил перелом ноги.



В пресс-службе «Метинвеста» уточнили, что ЧП случилось в 7:15.



«При выполнении ремонтных работ оборвался подвесной механизм, на котором трудилось двое сотрудников предприятия. По оперативной информации, пострадавшие не воспользовались средствами защиты при работе в условиях повышенной опасности. На место незамедлительно были вызваны медицинские службы.



По отношению к одному из пострадавших медики проводили реанимационные мероприятия, но не смогли спасти жизнь. Второй сотрудник с травмами ног госпитализирован в больницу», — указано в сообщении.



На предприятии создана комиссия для проведения расследования этого эпизода.