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ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома в пригороде Донецка

13 мая 2020, 12:44

ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома в пригороде Донецка

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома в селе Спартак, что находится в северном пригороде Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Наблюдатели видели пробоину (диаметром около 30 см) в потолке одноэтажного жилого дома на ул. Чапаева, 43, на южной окраине н. п. Спартак (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка), а также хвостовой стабилизатор от минометной мины (82 мм) на полу», — говорится в отчете.

По оценке миссии, повреждения возникли в результате попадания 82-мм минометной мины, выпущенной из неустановленного направления.

Примерно в 4 м к западу от дома команда СММ зафиксировала осколочные повреждения на восточной стене сарая. Установить время возникновения повреждения миссии не удалось.

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