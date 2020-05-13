В Алчевске предприниматели вышли на митинг против продления карантина «ЛНР»

В подконтрольном группировке «ЛНР» Алчевске местные предприниматели вышли на митинг против карантинных ограничений. Соответствующие видео были опубликованы в местных сообществах в соцсетях.



Несколько десятков человек сегодня утром пришли под здание мэрии. На видео слышны возгласы: «Мы требуем: верните работу нам», «Не дают людям рот даже открыть», «Коммунальные [платежи] не отменили».

11 мая «ЛНР» в большинстве городов решила снять некоторые карантинные ограничения, которые были введены в связи с эпидемией коронавируса. При этом режим строгой самоизоляции был сохранен в Алчевске, Свердловске (Должанске), Перевальске, Первомайске.