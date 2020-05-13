Верховная Рада с 18 мая продолжит работу в обычном режиме

Верховная Рада с 18 мая вернется к работе в соответствии со своим календарным планом, принятым в январе.



За соответствующий проект постановления проголосовал 251 народный депутат на сегодняшнем внеочередном заседании.



Этим постановлением также признается утратившим силу постановление парламента об организации работы Верховной Рады на период действия карантина.



Согласно календарному плану, 19-22 мая Рада работает в режиме пленарного заседания, 18 мая запланировано проведение согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

В марте Верховная Рада решила сосредоточиться на работе в комитетах из-за введенного карантина. В сессионном зале депутаты собирались только на внеочередные заседания.



По информации спикера парламента Дмитрия Разумкова, число заболевших коронавирусом среди народных депутатов не превышает 15 человек.



Карантин в Украине действует с 12 марта в связи с распространением коронавируса. С 11 мая в стране были ослаблены карантинные ограниения.