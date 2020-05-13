Кличко попросил Кабмин разрешить работу киевского метро с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой разрешить работу Киевского метрополитена с 25 мая. Об этом он сказал 13 мая на брифинге.



«Я обращаюсь к правительству — после 22 мая (а точнее, с 25 мая, потому что 22-е — это пятница, а затем два выходных) позволить восстановить работу метро в столице. Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», — сказал Кличко.



Он подчеркнул, что столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего, пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.



«Сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. Мы будем настаивать на возобновлении работы метро. По идее о спецпропусках для проезда в метрополитене — она абсолютно утопическая. Мы создадим страшные толпы, и будет еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы», — объяснил мэр.



Кличко также попросил киевлян не кататься в метро, «как обычно».



Метро в Киеве, Харькове и Днепре закрыли 17 марта в связи с карантином, который действует в Украине с 12 марта.