«ДНР» смягчила некоторые ограничения из-за коронавируса

На подконтрольной группировке «ДНР» территории продлено действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса до 31 мая включительно, однако некоторые ограничения смягчены. Об этом говорится в сегодняшнем «указе» главы формирования Дениса Пушилина.



В частности, теперь разрешено самостоятельно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также проводить досуг в парках культуры и отдыха, пользоваться аттракционами вне зданий.



Кроме того, самоизоляция жителей в возрасте старше 65 лет стала не обязательной, а рекомендованной.



При этом остается обязательным режим ношения масок в магазинах и общественном транспорте. По-прежнему под запретом проведение массовых мероприятий, продолжают действовать ограничения по пересечению границ ОРДО. Также приостановлена возможность бесплатного проезда в транспорте льготниками.

Карантинные ограничения, которые «ДНР» называет по российскому аналогу «режим повышенной готовности», были введены с 14 марта «указом» Пушилина. Позднее «указами» от 28 марта, 2 апреля, 24 и 30 апреля были введены дополнительные меры.



Группировка «ДНР» подтверждает 208 случаев коронавируса на подконтрольной ей территории, умерли пять человек.