В ОБСЕ подтвердили ранения еще двух человек в Саханке

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение о ранении женщины и девочки вследствие обстрела 7 мая в неподконтрольной правительству Саханке Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Медперсонал больницы в Новоазовске сообщил, что у женщины было сотрясение мозга, а у девочки — осколочное ранение головы и сотрясение мозга.



«11 мая пострадавшая женщина рассказала, что 7 мая она была на работе в Доме культуры в Саханке вместе со своей дочкой и племянником. Когда примерно в полдень они вышли из здания, она услышала взрыв позади», — говорится в сообщении.

Пятеро мирных жителей, в том числе два 13-летних ребенка, получили ранения в результате обстрела подконтрольной боевикам Саханки Донецкой области утром 7 мая.