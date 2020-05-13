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Кабмин сменил главу Госэкоинспекции

13 мая 2020, 22:53

Кабмин сменил главу Госэкоинспекции

Кабинет министров уволил Егора Фирсова с должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Об этом Фирсов сообщил в Facebook.

По его словам, он знал о готовящемся решении об его увольнении, однако официальных разговоров с премьером об этом не велось.

«Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было. Но я, конечно, знал, что такое решение готовится», — написал Фирсов.

«В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку и.о.", но таких переговорщиков я посылал куда подальше», — утверждает он.

Фирсов отметил, что в ближайшее время опубликует итоговый отчет своей работы в должности и.о. главы Госэкоинспекции.

По информации народного депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, новым председателем Госэкоинспекции назначен Андрей Малеванов. Нардеп уточнил, что 65 депутатов от «Слуги народа» обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не назначать Малеванова, однако решение в его пользу было принято.

В феврале Госэкоинспекция оштрафовала Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича компании «Метинвест» на 10 млн гривен за нанесенный экологический ущерб. Как отмечал тогда Фирсов, ММК выплатил такую сумму штрафа впервые за всю историю существования инспекции.

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