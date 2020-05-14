На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

За минувшие сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью», — отмечается в сообщении.



Боевики обстреляли позиции военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом украинские военные открывали огонь в ответ «имеющими средствами».



Уточняется, что огонь со стороны боевиков велся в районе Гнутово, Талаковки, Широкино, Старогнатовки, Крымского, Орехово, Катериновки.



По данным украинской разведки, 13 мая военнослужащие ВСУ ранили трех боевиков.



В штабе добавили, что с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.



В частности, у Авдеевки боевики дважды открывали огонь — из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от Верхнеторецкого наемники задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.



По украинским военнослужащим, выполняющих задачи в районе Зайцевото и Хутора Вольного боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксировано.