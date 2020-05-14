В Донецкой области выявили 15 новых случаев коронавируса

Пятнадцать новых случаев коронавирусной болезни подтверждены в Донецкой области в течение 13 мая. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.



Так, 11 случаев выявили в Мариуполе, два в Славянске и по одному в Марьинском районе и Черкасской ОТГ.



Четверо из новых выявленных инфицированных прибыли из России (два жители Славянска 34 и 61 лет; 45-летний житель Марьинского района и 40-летняя жительница Черкасской ОТГ).



Среди выявленных инфицированных в Мариуполе — 8 мужчин (83, 18, 58, 77, 49, 15, 25 и 56 лет) и 3 женщины (78, 72, 20 лет). В числе мариупольских больных — один медик.



Три новых мариупольских пациента — из круга контактных лиц, которым ранее диагностировали наличие вируса. По остальным случаев информация еще обрабатывается, добавил глава ДонОГА.



Таким образом, с начала объявления карантина и по состоянию на сегодня в области зарегистрировано 117 случаев коронавирусной болезни. Из них три случая были летальными, 34 пациента выздоровели, 80 продолжают лечение.