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В Минздраве объяснили, когда будет открыто пассажирское сообщение между городами

14 мая 2020, 08:52

В Минздраве объяснили, когда будет открыто пассажирское сообщение между городами

Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта в Украине рассматривается комплексно, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные», — сказал он в эфире «Украинского радио».

Ляшко подчеркнул, что сообщение между областями будет возможно только в тех случаях, когда обе эти области будут соответствовать критериям безопасности эпидемической ситуации.

«Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Так же рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения», — пояснил он.

Главный санитарный врач отметил, что вопрос авиарейсов со странами Европы будет рассматриваться, «когда у них откроется авиасообщение».

«Евросоюз проводит еженедельно встречи компетентных министров, где они рассматривают вопрос возобновления туристического сезона и возобновления авиасообщений. Сейчас они передвинули дату возможного возобновления на 15 июня, они говорят, что раньше не будет. И если у них откроется авиасообщение, то Украина тоже будет рассматривать вопрос открытия авиасообщения со странами ЕС», — сказал Ляшко.

По состоянию на 13 мая в Украине выявлено 16 425 случаев заболевания коронавирусом. Из них 3 716 пациентов выздоровели, а 439 — умерли. За сутки было зафиксировано 402 случая болезни.

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