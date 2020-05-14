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В Украине от коронавируса за сутки выздоровело больше людей, чем им инфицировалось

14 мая 2020, 09:05

В Украине от коронавируса за сутки выздоровело больше людей, чем им инфицировалось

По состоянию на утро 14 мая в Украине выявлено 16 847 случаев заболевания коронавирусом. Из них 4 143 пациентов выздоровели, а 456 — умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За сутки зафиксировано 422 случая болезни, скончались 17 человек. При этом впервые число выздоровевших больше — 427 человек.

Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает 208 случаев коронавируса, умерли пять человек.

Группировка «ЛНР» заявила о 275 случаях болезни. Также сообщалось о двух умерших.

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