В Украине от коронавируса за сутки выздоровело больше людей, чем им инфицировалось

По состоянию на утро 14 мая в Украине выявлено 16 847 случаев заболевания коронавирусом. Из них 4 143 пациентов выздоровели, а 456 — умерли.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья.



За сутки зафиксировано 422 случая болезни, скончались 17 человек. При этом впервые число выздоровевших больше — 427 человек.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает 208 случаев коронавируса, умерли пять человек.



Группировка «ЛНР» заявила о 275 случаях болезни. Также сообщалось о двух умерших.