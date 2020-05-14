Европарламент одобрил предоставление 1,2 млрд евро Украине для борьбы с COVID-19

Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления пандемии COVID-19. Из этой суммы 1,2 миллиарда евро предназначены для Украины. Об этом сообщает «Укринформ».



В голосовании приняли участие 689 депутатов. «За» проголосовали 602, «против» — 80, воздержались — 7.



Кроме того, в среду депутаты продлили действие Соглашения между ЕС и Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий, которое действует с 2002 года.



5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19.