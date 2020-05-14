«ДНР» сообщила о 214 заболевших коронавирусом

На подконтрольной группировке «ДНР» территории число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на шесть и теперь составляет 214 человек.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Уточняется, что один случай заболевания выявлен у приезжего из России. Еще 5 положительных результатов исследования были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее.



Таким образом, на лечении остаются 180 пациентов, выписаны — 29 человек, а пятеро умерли.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. Также об этом говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.