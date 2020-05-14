ОБСЕ напомнили о нелегальных поставках российского вооружения на Донбасс

Украина должна восстановить контроль над границей на оккупированном Донбассе с целью прекращения незаконного перемещения из России стрелкового оружия и легких вооружений и боеприпасов, борьба с чем входит в число приоритетов ОБСЕ. Об этом заявил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передает «Укринформ».



«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через национальные границы стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности. Оставаясь нерешенной, эта проблема продолжает влиять на ухудшение гуманитарной ситуации и приводит к разжиганию насилия в пострадавших от конфликта районах», — заявил он во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ.



Он указал, что СММ ОБСЕ регулярно отчитывается о тайных ночных конвоях, которые въезжают в Украину и выезжают из нее вне официальных пунктов пропуска. Вооружение и военная техника из РФ попадают в неподконтрольные правительству Украины районы Донбасса разными маршрутами, в т.ч. под видом гуманитарной помощи. И каждый раз перемещение этих конвоев и грузов на территорию Украины происходит с нарушением ее территориальной целостности и суверенитета.



«Такие действия противоречат букве и духу норм и принципов ОБСЕ в области стрелкового оружия и легких вооружений и запасов обычных боеприпасов, а также подрывают дальнейшие глобальные и региональные усилия в этом направлении. Они также размывают установленные на международном уровне экспортные процедуры контроля и лицензирования, обеспечивающие эффективный таможенный и пограничный контроль», — заявил Петренко.



Потери среди украинских военных и гражданских лиц, разрушения инфраструктуры и загрязнение окружающей среды — все это является следствием использования незаконно поставленных на Донбасс из России оружия и боеприпасов, констатировал он. Эта ситуация «требует эффективного и коллективного реагирования».



Петренко подчеркнул, что «единственный реальный способ остановить эту негативную тенденцию — восстановление полного контроля со стороны правительства Украины над всем участком нашей международно признанной государственной границы».