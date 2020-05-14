В Госпогранслужбе выявили новый случай коронавируса

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у еще одного военнослужащего Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



«Вчера по результатам проведенного теста подтверждено заболевание еще одного военнослужащего в Одесском регионе, который сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении ведомства», — говорится в сообщении.



По состоянию 14 мая среди военных и сотрудников ГПСУ зафиксировано 28 положительных ПЦР-тестов на COVID-19: пятеро выздоровели, 23 продолжают лечение.



Кроме этого, в среду в одном из пограничных подразделений Одесского региона в связи с распространением коронавируса медработники массово протестовали военнослужащих с помощью ПЦР-диагностики. Результаты тестов ожидаются.



Около 200 пограничников, которые контактировали с ранее заболевшими, находятся на самоизоляции.