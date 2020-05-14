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Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

14 мая 2020, 15:13

Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков

Кабинет министров разрешил работу непродовольственных рынков. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

Кабмин внес изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят полное торговое обслуживание населения, в частности через работу непродовольственных рынков.

Рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение вступит в силу после опубликования.

Карантин в Украине действует с 12 марта в связи с распространением коронавируса. С 11 мая в стране были ослаблены карантинные ограниения.

Минздрав намерен до конца недели представить алгоритм дальнейшего снятия карантинных ограничений.

24 апреля Кабинет министров представил план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов.

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