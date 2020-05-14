BBC: Обвиняемого по делу MH17 арестовали в Донецке

Украинец Леонид Харченко, который является одним из ключевых фигурантов дела о крушении самолета «Боинг» рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году, был арестован группировкой «ДНР» в марте 2020 года в Донецке. Об этом сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на источник, причастный к военному командованию «ДНР» в 2014-2015 годах.



Харченко арестовали 11 марта у своего дома в Донецке — через два дня после начала суда по делу MH17 в Нидерландах, однако по другому уголовному делу. 8 мая арест Харченко продлили еще на два месяца, на данный момент он находится в следственном изоляторе «министерства юстиции ДНР» на улице Кобозева, 4.



По словам источника издания, Харченко обвинили в участии в незаконном обыске в 2014 году и незаконном хранении оружия. Обвинения он назвал «смешными». «По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму — этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17», — сказал собеседник.



Сослуживцы Харченко считают, что так фигуранта дела MH17 хотят изолировать от следствия или похищения украинскими спецслужбами, как это произошло с бывшим начальником «ПВО ДНР» Владимиром Цемахом.