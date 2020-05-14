Украинская премьер-лига решила возобновить футбольные матчи 30 мая

Украинская премьер-лига приняла решение о возобновлении сезона 30 мая. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Динамо».



Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сказал Tribuna.com, что еще необходимо дождаться решения правительства. Также исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола должен утвердить календарь соревнований.



Ожидается, что правительство разрешит проводить спортивные соревнования без зрителей с 22 мая.



В следующем туре, согласно расписанию, киевское «Динамо» встретится с донецким «Шахтером».



Сегодня «горняки» провели первую совместную тренировку. 12 мая футболисты и тренерский штаб сдали ПЦР-тесты на коронавирус.

Чемпионат Украины по футболу был прерван в середине марта после 23 туров из-за пандемии коронавируса. Командам осталось провести еще 9 туров.