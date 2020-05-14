КП на Донетчине подозревают в хищении денег на перевозках через КПВВ

КП «Автотранспортное предприятие» Донецкого облсовета (г. Селидово) подозревается в присвоении как минимум 259 тысячи гривен при перевозке пассажиров через линию соприкосновения в Донецкой области. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на постановление Жовтневого райсуда Мариуполя от 23 апреля.



По информации следствия, в 2019 году должностные лица «АТП» по предварительному сговору с другими лицами привлекли ряд физических лиц-предпринимателей и организовали преступную схему присвоения средств предприятия.



Полученные от пассажиров средства должны были перечислятся на счета КП, однако вместо этого присваивались участниками группы в зависимости от роли в преступной деятельности.



Также ФЛП вносили ложные данные в акты приема-передачи услуг. Только с 1 по 10 февраля 2020 года разница между цифровыми данными, определенными в актах приема-передачи услуг по агентским соглашениям и цифровыми данными, определенными в копиях «Рейсовых писем» и копиях «Отчетов контролера» составила 17,4 тысячи человек и средства на общую сумму 259 тысячи гривен.



Следователи установили, что одним из участников преступной группы является директор КП «АТП».



Суд арестовал имущество, изъятое при проведении обыска 14 апреля у директора «АТП»: папки с документами «АТП», которые содержат документацию по кадровым вопросам, входящую и исходящую корреспонденцию; договоры; личную карточку директора как работника КП «АТП», ноутбук, телефон.



С февраля 2019-го по конец апреля 2020 года директором КП «АТП» была Светлана Шукина.