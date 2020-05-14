С 2014 СБУ выявило более своих 1500 сотрудников, причастных к совершению предательства

С 2014 года в Службе безопасности Украины выявили 1 639 сотрудников, которые причастны к преступлениям против основ национальной безопасности. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.



Следователи СБУ в этот период расследовали 23 уголовных производства против 26 бывших сотрудников ведомства.



«Сегодня следствие продолжается в 6 уголовных производствах относительно 6 лиц, из которых в 5 производствах досудебное расследование остановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК, в связи с розыском подозреваемых», — сказано в ответе службы.



Суды приняли решения по трем лицам. Двое из них отбывают наказание и еще один освобожден от уголовной ответственности на законных основаниях, сообщили в СБУ.

14 апреля СБУ сообщила о разоблачении в своих рядах генерал-майора Валерия Шайтанова, который, по версии украинской спецслужбы, работал на ФСБ России.