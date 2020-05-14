На Луганщине глушили беспилотник ОБСЕ

Беспилотник миссии ОБСЕ 13 мая подвергся глушению во время полета над подконтрольным группировке «ЛНР» городом Алмазная Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Члены патруля Миссии слышали 13 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1,4–1,7 км к югу. По их оценке, огонь открыли в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 1,5 км к югу от их местонахождения», — говорится в сообщении.



Отмечается, что команда миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.