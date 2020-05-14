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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

14 мая 2020, 22:52

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 14 мая результаты на коронавирус в Украине подтвердились у 16 847 человек. Из них 4 143 пациентов выздоровели, 456 — умерли. За сутки зафиксировано 422 случая болезни. Пятнадцать новых случаев коронавируса подтверждены за минувшие сутки в Донецкой области. Всего на подконтрольной властям части области зафиксировано 117 случаев болезни, в Луганской области — по-прежнему 42.

Группировка «ДНР» заявляет о 214 случаях коронавируса в отдельных районах Донецкой области. Шестеро пациентов получили положительные результаты тестов за минувшие сутки. Как утверждают в формировании, на лечении остаются 180 пациентов, выписаны — 29 человек, пятеро умерли.

Группировка «ЛНР» признает коронавирус у 308 человек. Формирование не сообщало о новых заболевших с 11 мая, когда было зафиксировано 275 случаев болезни. Также группировка не отчитывается о количестве умерших вследствие COVID-19. Сообщалось только об одном умершем пациенте и одном враче из Первомайска.


Политика

В ходе визита в Берлин 13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с советником канцлера Германии Яном Хеккером. Правительство Германии сделало исключение для Козака, который находится под санкциями Евросоюза, разрешив прилететь в Берлин. Участники от украинской и французской сторон на встрече не присутствовали.

Киев обеспокоен сокрытием Россией ситуации по распространению коронавируса на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе и призывает Москву допустить туда международные организации и гуманитарные миссии для оказания помощи населению, заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Общество

Русской службе Би-би-си стало известно, что в марте в Донецке был арестован Леонид Харченко — ключевой фигурант дела о крушении малайзийского «Боинга» МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году. Он — один из четырех обвиняемых по делу, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

Международный Комитет Красного Креста направил 78 тонн гуманитарной помощи жителям неподконтрольной властям территории Донбасса. В составе груза находились продуктовые наборы и товары медицинского назначения.

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