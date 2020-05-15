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На Донетчине в двух селах объявили карантин из-за бешенства

15 мая 2020, 08:23

На Донетчине в двух селах объявили карантин из-за бешенства

В селах Николаевка и Новогнатовка Донецкой области объявили карантин сроком на 60 суток. Об этом сообщает «Суспільне. Донбас».

Бешенство было обнаружено у у собаки, которая укусила ребенка в Николаевке. После этого собака умерла на седьмые сутки.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Волновахского центральной больницы Андрей Хаджинов, пока мальчик получает курс антирабической вакцинации. Лечатся и другие члены семьи, которые контактировали с животным.

Дополнительно в обоих населенных пунктах сделали прививки около 40 домашним животным.

Главный ветврач Александр Смагленко считает, что причиной заражения домашнего животного могла стать дикая лиса.

«До этого у нас осенью планово проводились мероприятия там с прививки против бешенства, было привито, если я не ошибаюсь, 600 с чем-то голов, именно этот двор привито не было. Скорее всего, это была лиса, которая заболела бешенством в дикой природе и занесла его в населенный пункт», — рассказывает ветврач.

В Волновахской центральной районной больницы пока прививки против бешенства получают 15 пациентов. С начала года к врачам обратились 50 человек. Вакцина бесплатная. Ее, по словам Андрея Хаджинова, должно хватить до конца года.

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