В Украине выявили более 17 тысяч заболевших коронавирусом

По состоянию на утро 15 мая в Украине выявлено 17 330 случаев заболевания коронавирусом. Из них 4 473 пациентов выздоровели, а 476 — умерли.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья.



За сутки зафиксировано 483 случая болезни, 20 человек скончались. При этом 330 пациентов — выздоровели.



Ситуация в регионах:

В Донецкой области за минувшие сутки было выявлено четыре заболевших коронавирусом.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает 214 случаев коронавируса, умерли пять человек.



Группировка «ЛНР» заявила о 308 случаях болезни. Также сообщалось о двух умерших.