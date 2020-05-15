В Минздраве решат, что делать с украинскими ПЦР-тестами после независимого исследования

Государственная служба лекарственных средств проводит внеплановую проверку украинских ПЦР-тестов на коронавирус производства компании «Укргентех». Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.



По его словам, с этой целью ПЦР-тесты были переданы в независимую лабораторию. «После получения соответствующих отчетов от этой лаборатории будет принято соответствующее решение», — добавил Степанов.



Министр отметил, что производитель несет «полную ответственность» за использование этих тест-систем, в том числе уголовную ответственность.



Степанов также сказал, что кроме украинских тест-систем лаборатории страны также используют китайские, корейские и чешские ПЦР-тесты.

Накануне издание LB.ua узнало, что Центр общественного здоровья при Минздраве признал недостоверными украинские ПЦР-тесты на коронавирус компании «Укргентех».