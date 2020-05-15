Саакашвили: Украина заранее знала о том, что на встрече в Берлине будет Козак

Украинская сторона была осведомлена заранее о присутствии заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака на встрече с советником канцлера Германии Яном Хеккером. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили.



Он отметил, что глава МИД Германии Хайко Маас позвонил заранее и обговорил все это со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «Потом замглавы офиса [президента Украины] позвонил немцам, когда он [Козак] был уже там и все пункты [переговоров] были пройдены украинской стороной», — добавил Саакашвили.



По его словам, присутсвие российского представителя в Берлине не выглядело неожиданностью для Киева.

Двусторонняя встреча Козака и Хеккера по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе состоялась в Берлине 13 мая. Сам Козак заявил по итогам, что переговоры с немецкой стороной прошли конструктивно.



Правительство Германии сделало исключение для Козака, который находится под санкциями Евросоюза, разрешив прилететь в Берлин.