На подконтрольной группировке «ДНР» территории число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 15 и теперь составляет 229 человек. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Отмечается, что все новые случаи коронавируса были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них два медицинских работника.



При этом уже были выписаны 36 человек, летальных случаев — 5. На лечении, по данным «ДНР», находится 188 пациентов.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. Также об этом говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.