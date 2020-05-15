«ЛНР»: Ровеньки уже 10 дней без воды на фоне пандемии коронавируса

Подконтрольный группировке «ЛНР» город Ровеньки уже 10 дней без водоснабжения из-за порыва на магистральном водоводе. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «ГТРК ЛНР».



Первый заместитель так называемого «главы администрации» города Андрей Рубанцов заявил, что с 4 мая производится подвоз воды на территории города и прилегающих поселков.



Одна водовозка за сутки перевозит 40 м3 технической воды, на город — всего пять машин.



Однако жители многоэтажки по на улице Дзержинского рассказали, что техническую воду им подвезли первый раз за 10 дней 14 мая. Также люди набирают воду в городском парке и источнике на окраине города.



Сроки восстановления водоснабжения не называются.