В ЕС заверили, что коронавирус не повлияет на безвизовый режим с Украиной

В Европейском Союзе не планируют пересматривать безвизовый режим с Украиной из-за пандемии коронавируса или из-за любых других причин. Об этом заявила заместительница главы гендиректората Еврокомиссии по политике добрососедства и расширения Катарина Матернова в интервью «Европейской правде».



«Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. Даже если рассуждать логически — как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?» — сказала Матернова.



Она добавила, что ей неизвестно об угрозе отмены визовой либерализации для Украины и по каким-либо другим причинам. «Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии», — подчеркнула Матернова.



Представительница Еврокомиссии отметила, что пока неизвестко, кода страны ЕС откроют границы для украинцев. По ее словам, сейчас еще «не тот уровень, когда можно говорить об открытии границ».



«Мы создали «зеленые линии» для товаров, но для пассажирского движения остаются многочисленные ограничения даже внутри ЕС», — добавила Матернова.



Ранее Еврокомиссия предложила продлить запрет на въезд в ЕС до 15 июня из-за пандемии коронавируса в мире.