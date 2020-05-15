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«ДНР» лишила свободы жителя Волновахи на 13 лет по обвинению в «шпионаже»

15 мая 2020, 13:13

«ДНР» лишила свободы жителя Волновахи на 13 лет по обвинению в «шпионаже»

Так называемый «суд» группировки «ДНР» приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима жителя Волновахи Виктора Уткина по обвинению в «шпионаже». Об этом сообщается на сайте группировки.

Утверждается, что мужчина собирал информацию о социально-политической обстановке на неподконтрольной территории, а также сведения военного характера и передавал данные СБУ.

Уткина обвиняют в том, что он сфотографировал здание подразделения «МВД ДНР». А также в том, что он якобы помог выехать на территорию Украины по программе «Вернись домой» бывшей военнослужащей «ДНР» Любови Пинкевич 1986 года рождения.

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