«ДНР» лишила свободы жителя Волновахи на 13 лет по обвинению в «шпионаже»

Так называемый «суд» группировки «ДНР» приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима жителя Волновахи Виктора Уткина по обвинению в «шпионаже». Об этом сообщается на сайте группировки.



Утверждается, что мужчина собирал информацию о социально-политической обстановке на неподконтрольной территории, а также сведения военного характера и передавал данные СБУ.



Уткина обвиняют в том, что он сфотографировал здание подразделения «МВД ДНР». А также в том, что он якобы помог выехать на территорию Украины по программе «Вернись домой» бывшей военнослужащей «ДНР» Любови Пинкевич 1986 года рождения.