Красный крест отправил в Донецк очередную партию гуманитарной помощи

Международный комитет Красного креста направил почти 84 тонны гуманитарной помощи в неподконтрольный украинским властям Донецк. Об этом сообщает Донецкий пограничный отряд Госпогранслужбы.



Пять грузовых автомобилей проследовало по маршруту Киев-Донецк через КПВВ «Новотроицкое». В состав груза для жителей неподконтрольных территорий вошли продуктовые наборы и распылители.



Украинские пограничники оформили и пропустили через линию разграничения грузовики с гуманитарной помощью.

Международные организации, такие как МККК и ООН, регулярно направляют гуманитарную помощь на Донбасс. Это происходит и во время пандемии коронавируса.