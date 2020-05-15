В Украине на следующей неделе планируют запустить тестирование на антитела к COVID-19

В Украине со следующей недели может начаться массовая диагностика методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.



По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас алгоритм ИФА-диагностики готовится к утверждению.



Также на совещании министр здравоохранения сообщил, что медикам, которые борются с коронавирусом, в 12 областях Украины полностью выплатили надбавки за март, в некоторых областях уже начали выплачивать надбавки за апрель.